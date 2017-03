Til daglig har Høng Skole ikke en decideret skolepatrulje, men det gøres der op for et par gange om året, når børn og skolebestyrelse trækker i de gule veste for at sætte fokus på trafiksikkerheden. Foto: Søren Kloster Sørensen

Politi og neonbørn afhjælper vejkaos

- Vi gør det flere gange om året, fordi det kan være rigtig kaotisk og nogle gange farligt at krydse vejene omkring skolen, når så mange forældre samtidig kommer for at køre deres børn i skole. De fleste forældre overholder reglerne, men vi har desværre også en del, som ikke er så gode til at følge de regler, der gør det sikkert for os alle at komme i skole, siger skoleinspektør Bo Søndergaard.

- Jeg har ikke udskrevet nogen bøder her til morgen, så måske har det en afskrækkende effekt på folks kørsel, at jeg står her i uniform. Men jeg kan se, at der er rigtig meget trafik med både busser, biler og cykler, så det er godt, at vi får gjort en indsats for at værne om børnenes sikre vej til skole, siger Lisbeth Pedersen.