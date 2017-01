Planer om nyt specialkorps til udsatte

En af kommunalbestyrelsens erklæringer for 2017-2020 er at etablere et specialkorps i hjemmeplejen rettet mod socialt udsatte borgere, og det er nu tættere på at blive til virkelighed.

Ældre- og sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune har netop godkendt forslaget til analysen med beskrivelse af målgruppe, forslag til indsatser og estimat for forventet antal brugere. Dog med den tilføjelse at der skal ligge et økonomisk overslag til budget 2018.

Det er borgere, der er kendetegnet ved at leve et afsondret liv under dårlige boligforhold. Det kan være borgere med et alkohol- og/eller stofmisbrug. Der kan også være borgere i målgruppen uden misbrugsproblemer. Borgerne i målgruppen antages at have et ringe socialt netværk og vanskeligt ved at opretholde struktur i hverdagen. De har manglende evne til egenomsorg, og deres fysiske og psykiske sundhedstilstand er meget dårlig.