Se billedserie - Frygten for en ny omfartsvej beror også på, at den går direkte forbi kommunens største skole, Herredåsen, siger Hanne Olesen (t.h.) sammen med Anne Overgaard.Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Plan om ny vej bekymrer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plan om ny vej bekymrer

Kalundborg - 28. juni 2017 kl. 10:03 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune vil anlægge en ny vej mellem Herredsåsen og Raklev, men rammerne for vejen og de vilkår, der knytter sig til den, får ikke opbakning af Hanne Olesen (S), medlem af kommunalbestyrelsen, og heller ikke af medlem af grundejerforeningen Højen, hvor vejen anlægges, Anne Overgaard.

Hanne Olesen siger direkte, at hun kan frygte, at de 13,7 millioner kroner, der er afsat til vejen, er spildt, fordi vejen anlægges på forkert grundlag:

- Kødannelser, propper og tæt trafik i området på Røsnæsvej sender bilisterne ud på andre veje, og det kan en stillevej ikke klare.

De to kritikere undrer sig over, at vejen, der er tænkt som en stillevej, og som rådgivningsvirksomheden Rambøll har udarbejdet trafiktal for, ikke afstedkommer en ny lokalplan.

- I teknik og miljøudvalget har vi slet ikke behandlet de rapporter, der alene er tilgået forvaltningen, fordi man formentlig tolker rapporterne derhen, at der ikke er behov for at lave en ny lokalplan. Man har valgt at se på den mindst mulige trafikforøgelse. Og at vi ved, rapporterne eksisterer, beror nærmest på en tilfældighed, siger Hanne Olesen.

Anne Overgaard og Hanne Olesen frygter, at den nye, såkaldte stillevej ender som omfartsvej med masser af trafik og høj hastighed.

- Der er brug for en samlet plan for en nordlig omfartsvej om Kalundborg, der også tager højde for de forandringer med nye virksomheder og flere arbejdspladser, der er på vej i Stejlhøjområdet, siger Hanne Olesen.

- Vejen er tiltænkt til at betjene et nyudlagt boligområde omkring Herredsåsen. Det er et trecifret antal nye grunde, der udlægges, og i den sammenhæng er en stillevej ikke den rigtige løsning, siger Anne Overgaard, der undrer sig over, at der ikke har været høringer omkring projektet. Hun er enig med Hanne Olesen:

- Det, vi ønsker, er en vej, der dimensioneres som en omfartsvej efter de faktiske forhold.

Hanne Olesen og socialdemokraterne har rejst sagen på kommunalbestyrelsens møde i eftermiddag.

- Den skal tilbage til udvalget, siger Hanne Olesen.