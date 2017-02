På flere områder er der forbedringer at spore i folkeskolen i Kalundborg Kommune. På andre områder skal der dog stadig gøres en ekstra indsats, viser en ny kvalitetsrapport. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Plads til forbedring i folkeskolen

08. februar 2017

På flere områder går det bedre på skolerne i Kalundborg end for blot et år siden. 88,9 procent af kommunens unge får en ungdomsuddannelse, hvilket stort set svarer til landsgennemsnittet. Elevernes ulovlige fravær er faldet en smule, og særligt i de mindste klasser er elevernes trivsel stigende.

Det fremgår af den nye kvalitetsrapport for folkeskolen, som Kalundborg Kommune får udarbejdet hvert år.

Rapporten viser dog også, at der stadig er plads til forbedringer. Gennemsnitskarakteren for skoleeleverne i Kalundborg Kommune ligger således fortsat noget under landsgennemsnittet. I skoleåret 2015/2016 fik eleverne fra Kalundborg Kommune således karaktersnittet 6,2 i de bundne prøver. Landsgennemsnittet ligger på 6,9. Det viser en opgørelse lavet af Kommunernes Landsforening.

- Skolerne skaber en positiv udvikling i forhold til nogle af målsætningerne. For andre mål gælder det, at der stadig er et godt stykke vej endnu, hvis skolevæsenet i Kalundborg Kommune skal kunne opfylde de ambitiøse mål, der er sat for området, lyder det i kvalitetsrapporten.

Der er dog samtidig store forskelle på kommunens skoler, hvilket man da også gør opmærksom på i kvalitetsrapporten.

- Skolevæsenet i Kalundborg Kommune er præget af skoler med en stor variation i størrelse og elevgrundlag. Forældrenes uddannelsesmæssige baggrund har stadig stor betydning for elevernes resultater i de nationale tests. Derfor vurderes der stadig at være en udfordring i at sikre, at alle elever uanset social baggrund får det størst mulige udbytte af undervisningen

Konkret foreslår rapporten fire forskellige indsatsområder, som man skal fokuserer på i det kommende år. Det handler både om en bedre fokus på sprogområdet for de mindste, om at hæve det faglige niveau for matematik, øget fokus på elevernes fravær samt en indsats for bedre karakterer ved afgangsprøven i 9. klasse.

Børn- og familieudvalget besluttede på sit seneste møde at sende kvalitetsrapporten i høring på de enkelte skoler.