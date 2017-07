Hasiam Waziro foran sit pizzeria, der er hårdt ramt på omsætningen af det langstrakte vejarbejde. Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Pizzeriaejer hårdt ramt af vejarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pizzeriaejer hårdt ramt af vejarbejde

Kalundborg - 05. juli 2017 kl. 19:51 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en katastrofe. Kunderne kan ikke komme her, siger Hasiam Waziro, som ejer Pizza Mia i Vænget 4, Kalundborg.

Han er dybt frustreret, fordi han har mistet meget af sin omsætning på grund af det længerevarende vejarbejde i Vænget.

- Jeg havde fået besked om, at det ville være færdigt i maj. Nu er vi i juli, siger Hasiam Waziro.

Pizzeriaets omsætning var fra marts til juni i 2016 på 262.622 kroner, mens det i samme måneder i 2017 kun har været på 183.722 kroner. Han har dermed fået en nedgang på 78.900 kroner, hvilket svarer til et tab på 30 procent.

På stedet er Kenneth Hansen fra Vej og Park Entreprenørservice i Kalundborg Kommune.

- Vi forventer, at belægningen er færdig ultimo næste uge foran pizzeriaet og vil være brugbar, siger han.

Vænget i Kalundborg åbner dog først i midten af august, da der skal etableres cykelstier i begge sider, plantes træer og skiftes fjernvarmeledning.

Ejer af Pizza Mia, Hasiam Waziro, har vanskeligt ved at få betalt sine regninger og husleje på grund af de lavere indtægter.

Derfor mener han også, at han skal have erstatning.

Ifølge Jan Krause, teamleder for Veje, Havne og Grønne Området i Kalundborg Kommune, må Hasiam Waziro henvende sig til Kalundborg Kommune om sine erstatningskrav.

- Han skal jo kunne dokumentere den faldende omsætning, og så bliver det behandlet som en forsikringssag, siger han.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) siger om sitationen på Vænget.

- Der er jo tale om en totalrenovering, hvor kommunen og forsyningen løser flere ting på en gang, frem for at skulle grave op og genere flere gange. Det ville formentlig tage længere tid sammenlagt. Vi har politisk ønsket at hvis eller når der skulle brydes op på Vænget, så skulle det gøres så, vi løste alle ting på en gang frem for at forstyrre flere gange, fortæller formanden.

Han medgiver, at det er et problem, at pizzeriaet mister penge på graverierne.

- Jeg forstår butikken særdeles godt. Spørgsmålet er, om det var blevet bedre, hvis kommunen ikke koordinerede arbejdet, siger han.

I forhold til eventuelt erstatning undersøger kommunens administration hvilke muligheder, der er forsikringsmæssigt, i tilfælde af at butikker må lukke helt som følge af manglende adgang.

- Så vil vi politisk forholde os til det. Det er vigtigt for mig at sige, at det er en uheldig situation, som har politisk bevågenhed, siger han.