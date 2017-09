Se billedserie Pia Olsen Dyhr kom til mødet med i selskab med blandt andre Thomas Hiorth, SF Kalundborgs spidskandidat ved kommunalvalget. Foto: Thomas Olsen

Pia Olsen Dyhr besøgte Statoil

Kalundborg - 14. september 2017
Af Martin Stokkebro Moestrup

Der er rigeligt med overskudsvand i skyerne, da SFs formand Pia Olsen Dyhr onsdag besøger Statoils raffinaderi i Kalundborg.Regnen øser således ned, mens der inden for bliver diskuteret et andet overskud - overskudsvarme, som Statoil producerer store mængder af.

- Vi mener, at vi har en fælles sag her. Statoil og andre virksomheders overskudsvarme er her alligevel, så hvorfor ikke udnytte den til vores alle sammens fordel ved at give virksomhederne bedre muligheded for at komme af med den, siger Pia Olsen Dyhr.

Som reglerne er i dag skal virksomhederne betale en afgift for at komme af med varmen. Det har den konsekvens, at varmen går spildt.

- Vi lukker varmen ud i luften, så vi fyrer for fuglene, siger statoildirektør Jofrid Klokkehaug.

Ifølge Pia Olsen Dyhr vil SF arbejde på at gøre det afgiftsfrit for virksomhederne at forære deres overskudsvarme væk.

- I dag er afbrænding af biomasse afgiftsfrit, hvilket har fået mange fjernvarmeværker til at vælge denne løsning. På den måde er afbrænding af biomasse blevet forfordelt frem for eksempelvis overskudsvarme, og det ønsker vi at ændre på, siger Pia Olsen Dyhr.

Hos Statoil ser man både økonomiske og miljømæssige fordele i bedre muligheder for udnyttelse af overskudsvarmen.

- Det er noget, vi har arbejdet på i mange år. Vi har også haft det oppe og vende med vores andre partnere i symbiosen, hvor vi jo har et stort fokus på miljøet. Derudover er lønsomhed selvfølgelig vigtig for os, og derfor er ændringer i reglerne for at komme af med overskudsvarmen da også noget, der kunne gøre det endnu mere attraktivt for os at være her i Kalundborg, siger Jofrid Klokkehaug.

Ifølge Pia Olsen Dyhr har SF haft fokus på bedre ydnyttelse af overskudsvarmen i et par år. Der er dog kommet mere fokus på emnet på nationalt niveau, efter at store virksomheder som Apple (Viborg) og Facebook (Odense) har placeret store datacentre i Danmark. Disse producerer nemlig også store mængder af overskudsvarme.

Derfor håber SF-formanden at kunne ændre reglerne omkring afgifterne for overskudsvarme, når folketingspolitikerne skal diskutere energiforlig her til efteråret.

- Afgifter skal virke adfærdsregulerende og ikke virke som en hæmsko for vores klima og for muligheden for at give borgerne billigere varme, siger Pia Olsen Dyhr.

Efter besøget på Statoils raffinaderi tog SF-formanden videre ud i regnen med retning mod Professionshøjskolen Absalons Campus Kalundborg, der huser Kalundborgs nye diplomingeniøruddannelse. Her skulle hun diskuterer uddannelse i udkantsområderne.