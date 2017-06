Personbil ramte knallertkører

Her overså han en knallertkører, der kørte på cykelstien i samme retning. Knallertkøreren kunne ikke nå at bremse og kørte derfor ind i højre side på bilej. Knallertkøreren var en 63-årig mand fra Kalundborg, som var påvirket af alkohol under kørslen. Han fik derfor taget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Begge parter slap uskadte fra uheldet, og de kan begge forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.