Pensionistlivet tog en uventet drejning

74-årige Ole Emde Nielsen fra Kalundborg købte for to år siden en drejebænk på et loppemarked.

- Det, som er spændende ved at arbejde med træ, er at se hvilke mønstre, som kommer frem, forklarer han.

Ideerne får han fra familie og venner. Han har for eksempel fået en idé fra naboen til at lave et trælåg, som kan sættes på dåser om sommeren for at undgå, at hvepse flyver ned i dåsen.