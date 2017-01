Penkowa fortæller om optimering af hjernen

Milena Penkowa blev i 1998 uddannet som læge og aflagde dengang et lægeløfte, hvor hun lovede at hjælpe alle dem, som havde brug for hjælp uden at skelne til politiske, religiøse, kulturelle eller økonomiske forhold. For Milena Penkowa har lægeløftet været endnu mere end det at hjælpe på traditionelle måder, som læger gør i dag. Hendes store interesse for hjernen har ført til adskillige foredrag om, hvordan man helt konkret kan bruge viden om hjernen til at blive skarpere hele livet.