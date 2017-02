Arbejdet med Kalundborg­motorvejens tredje og sidste etape mellem Dramstrup og Kalundborg kan gå i gang, når etape to er afsluttet i 2019, forudser folketingsmedlem Jacob Jensen (V). Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Penge klar til Kalundborgmotorvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Penge klar til Kalundborgmotorvej

Kalundborg - 22. februar 2017 kl. 16:06 Af Ole Brandt og Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det ligger lige til højrebenet: Brug de overskydende penge fra Silkeborgmotorvejen på Kalundorgmotorvejens tredje etape.

Folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff (S), valgt i Kalundborg-kredsen, har noteret sig, at Vejdirektoratet har afsluttet regnskabet for Silkeborg-motorvejen med et »overskud« på knap halvanden milliard kroner - et beløb, der passer ret præcist med prisen for Kalundborgmotorvejens tredje og sidste etape fra Dramstrup til Kalundborg.

De overskydende 1,4 mia. kr., såkaldte tilbageløbsmidler, kan nu bruges på andre trafikprojekter. Og de kan ikke bruges bedre end på at få gjort Kalundborgmotorvejen færdig, fastslår Rasmus Horn Langhoff.

- Projektet vil samfundsøkonomisk ikke kun gavne Kalundborg og Vestsjælland men hele landet, fordi der er et stort vækstpotentiale i Kalundborg, som vil udløse skattekroner.

Folketingets partier forhandler løbende om, hvad tilbageløbsmidler fra trafikprojekter skal bruges til. Det er transportministeren, som nu hedder Ole Birk Olesen (LA), der har initiativretten.

- Vi har en god sag. De fleste partier i Folketinget bakkede op om Kalundborgmotorvejens 2. etape - nu mangler bare etape tre, siger Rasmus Horn Langhoff.

- Kalundborgmotorvejen er med blandt tre trafikprojekter i regeringsgrundlaget, og det vil sige, at tre partier (V, K og LA, red.) står bag. Det skulle undre mig om ikke også S og R vil fremme projektet - R har det allerede øverst på listen, konstaterer folketingsmedlem Jacob Jensen (V), valgt i Kalundborgkredsen.

Han forudser, at en ny trafikaftale skal forhandles på plads inden for det næste par år, og det passer med, at Kalundborgmotorvejens etape tre kan anlægges i forlængelse af etape to, der skal være færdig i 2019.

Kalundborgs borgmester Martin Damm (V) har også noteret sig, at de ubrugte penge fra Silkeborgmotorvejen passer som fod i hose med prisen for at gøre kalundborgmotorvejen færdig.

Lige nu er han i fuld sving med ringe til centrale folk i regeringen for at minde dem om, hvad der står i regeringsgrundlaget, hvor Kalundborgmotorvejen og E45 på det sidste stykke i Nordjylland blev fremhævet som fremtidige infrastrukturprojekter.

- E45 kom på finansloven, så det er naturligt, at Kalundborgmotorvejen nu kommer øverst på ønskelisten, siger borgmesteren.