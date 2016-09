Pædagoger tramper i pedalerne

- Hver cykel har plads til fire af vores mindste børn. Det vil sige at pædagogerne har mulighed for at tage en gruppe på 12 børn med på skovtur eller udflugt. Det er elcykler, så det skulle også gerne være en god oplevelse for vores pædagoger at køre på dem. Vi er en naturbørnehave, så vi tilbringer vores tid udendørs. Cyklerne giver os mulighed for at komme længere væk, 0g variere vores dagligdag noget mere, siger Ulla Risbjerg Andersen.