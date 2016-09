Pårørende er bekymrede over Kalundborg Kommunes planer på botilbudsområdet, og de undrer sig over, at de ikke bliver informeret. Fra venstre ses Ernst Rasmussen, Arne Pedersen, Dorthe Nielsen og Marianne Brusen, alle pårørende til borgere i botilbud på Sofievej. Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Pårørende vrede over manglende information

Kalundborg - 15. september 2016
Af Eva Lyng Johansen

Pårørende blev både chokerede og vrede, da de nærmest ved et tilfælde faldt over forslag til fremtidens botilbudsvifte på det specialiserede voksenspecialområde, som i øjeblikket ligger på Kalundborg Kommunes hjemmeside under høringsmateriale for budget 2017.

Marianne Brusen er formand for Bruger-pårørenderådet på Botilbud Sofievej i Høng, et specialtilbud til voksne som psykisk og fysisk udviklingshæmmede.

Hun opdagede det dagen før høringsfristen udløb den 7. september.

- Det var meget chokerende, og jeg kunne ikke nå at lave en indsigelse, siger hun.

Hun blev vred, fordi hun på et tidligere møde i juli var blevet forsikret om, at besparelsen på to millioner kroner årligt på Voksenspecialenheds budget ikke ville få konsekvenser for botilbuddet i Høng.

Materialet indeholder en lang række forslag, som skal medvirke til at Kalundborg Kommune skal købe færre tilbud i andre kommuner samt skal medvirke til en besparelse på to millioner kroner årligt.

- Der står, at det skal sendes til høringberettigede parter, og det synes vi også, at vi er, siger Marianne Brusen.

Birgitte Husballe, direktør for Voksenspecialområdet i Kalundborg Kommune, forklarer, at der er tale om en plan, som ligger langt ude i fremtiden, og det skal besluttes på et kommende kommunalbestyrelseesmøde.

- Vi ved endnu ikke om det bliver en realitet. Det indgår i budgetforhandlingerne, siger Birgitte Husballe.

Hvis der bliver givet grønt lys fra politisk side, så skal der laves projektgrupper og borgerne bliver inddraget ifølge direktøren.

- Målet er at give borgerne bedre tilbud i Kalundborg Kommune, og der er ingen borgere, som bliver flyttet mod deres vilje, understreger Birgitte Husballe.