Se billedserie 12 elever fra 9. klasse i Svebølle Skole er i denne uge blevet undervist på EUC Holbæk og EUC Audebo. Klassen ­fungerer som forsøgskaniner i et ­pilotprojekt, der skal hjælpe eleverne med at finde den rette ­uddannelse efter folkeskolen. Her arbejder eleverne med tagpap. Foto: Peter Andersen

På sporet af den rette uddannelse

Kalundborg - 02. september 2016 kl. 10:13 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange andre veje at gå efter 9. klasse end bare at vælge mellem gymnasiet og det at være ufaglært. Men for et ungt menneske på 15 år kan det være uoverskueligt at skulle vælge en uddannelse. Ikke mindst hvis man i forvejen er godt på vej til at køre sur i folkeskolen.

27 procent af alle folkeskoleelever i 8. klasse blev før sommerferien vurderet til at være ikke-uddannelsesparate. Det er især disse unge, som har uddannelsesvejledernes opmærksomhed.

- Vi er forpligtet til og har også naturligt et særligt fokus på de ikke-uddannelsesparate, og vi prøver hele tiden at tænke alternativt i forhold til, hvordan vi kan give dem en forsmag på ungdomsuddannelserne og klæde dem til at vælge den rette uddannelse. Det gør dem samtidig bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse, forklarer UU-vejleder Ellen Marie Andreasen.

Hun var blandt idemændene bag Svebølle Skoles besøg på EUC Holbæk og EUC Audebo i denne uge, og ugen er planlagt i samarbejde med eleverne.

- Vi har talt med eleverne om, hvad hver enkelt af dem ønskede at prøve i løbet af ugen, og så har vi forsøgt at opfylde så mange af de ønsker som det var muligt, fortæller Ellen Marie Andreasen.

Eleverne har da også glædet sig særligt meget til denne uge.

- Jeg har set meget frem til det her, og det har også været rigtig sjovt og spændende. Jeg har altid haft hænderne skruet rigtigt på, så det har været en stor oplevelse at få lov at arbejde i en smedje og et tømmerværksted, fortæller Ida Marie Klink Walther, der er en af de besøgende elever fra Svebølle Skole.

Ellen Marie Andreasen håber at besøget hjælper eleverne på sporet af den rigtige uddannelse, når de om et lille års tid er færdige med 9. klasse.

- Nogle falder måske over deres drømmeuddannelse i løbet af denne uge, men det er ikke nødvendigt. Det handler mere om at åbne deres øjne for, hvor mange forskellige muligheder der er i vores uddannelsessystem. Samtidig oplever eleverne også, at de kan bruge de ting, de lærer hjemme på skolen til noget i den virkelige verden. For eksempel skal man bruge matematik, når man arbejder i et værksted, siger uddannelsesvejlederen.

Hvis ugen vurderes at være en succes, kan det blive en ide, som bliver udbredt til andre skoler i Nordvestsjælland.