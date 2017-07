På skinner for første gang i 28 år

Det er i år hundrede år siden, at det gamle lokomotiv OHJ 38 første gang kørte på de danske jernbaner. Men det gamle tog kan endnu. Frivillige fra Vestsjællands Veterantog havde fredag toget ude på en prøvetur på skinnerne for første gang i 28 år.

De sidste 14 år har en gruppe frivillige arbejdet på at få det gamle tog gjort køredygtig, og fredag vmente de at være nået så langt, at det var tid til en testkørsel.

- Turen afslørede at vi stadig mangler et par småting, men i det store hele ser det godt ud. Vi håber at have OHJ 38 køreklar og parat til at møde offentligheden i løbet af sensommeren, siger Ole-Christian Munk Plum fra Vestsjællands Veterantog.