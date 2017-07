Se billedserie Jobpatruljen bruger tablets til at interviewe de unge. Senere på året udkommer svarene i en rapport.

På patrulje for unges arbejdsforhold

Kalundborg - 13. juli 2017 kl. 16:40 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 38. år i træk er frivillige fra HK og 3F's fælles Jobpatruljen i disse uger ude i hele landet og tjekke arbejdsforhold for ungarbejdere under 18 år. I Kvickly i Kalundborg mødes de af varehuschef Kirsti Thygesen, der starter med at vise de fire medlemmer af Jobpatruljen en video om arbejdsmiljø, som er lavet af to af hendes i alt 38 ungarbejdere.

Efterfølgende bliver Jobpatruljen introduceret for to af ungarbejderne, der er på arbejde denne tidlige onsdag eftermiddag. Jobpatruljen har et elektronisk spørgeskema med, som de gennemgår med de to ansatte. En af dem er 17-årige Jonas Merling-Petersen, der går på Kalundborg Gymnasium. Han synes, at Kvickly har været meget gode til at informere om arbejdsforholdene, selv om reglerne kan være lidt svære at huske.

- Jobpatruljens spørgsmål svarede meget godt til de spørgsmål, vi bliver spurgt om i Kvicklys spørgeskema (om arbejdsmiljøforhold, red.). Jeg er dog ikke altid så god til at huske de ting, siger Jonas Merling-Petersen, der må stoppe i Kvickly i næste måned, da han fylder 18 år og ikke længere kan være ungarbejder.

Der var ikke noget at påpege for Jobpatruljen i Kvickly. Synderne er da også mere steder, som tager ungarbejdere ind for at hjælpe i sommerperioderne, siger Tina M. Leire, lokal koordinator for Jobpatruljen i Region Sjælland.

- Vi har lige været i Marienlyst, og der var der en del steder, hvor forholdene ikke var i orden. Eksempelvis var der flere af de unge, der end ikke havde fået en ansættelseskontrakt, forklarer hun.

Jobpatruljens fokus i år er den lovgivning, der trådte i kraft 1. juli, og som betyder, at børn fra 15 år må servere alkohol på cafeer og restauranter. Det er meningen, at jobpatruljerne skal snakke med de unge om, hvordan loven påvirker dem.

- Men vi har endnu ikke oplevet nogle, der har erfaringer med det. Jeg tror, loven er for ny. Mange arbejdsgivere, vi har snakket med, vidste end ikke, at den fandtes, fortæller Tina M. Leire.