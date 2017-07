På jagt efter Benny

Benny er Maibritts onkel. Hun har aldrig mødt ham, men han står til at arve en fjerdedel af hendes morfar Bent Christian Larsens rækkehus i Aarhus, som hun vurderer til at være cirka 1,2 millioner kroner værd. Benny var nemlig hendes morfars søn og altså Maibritts onkel.

- Så vi vil selvfølgelig gerne have fat i ham, så han kan få sin retmæssige arv, men vi kunne også godt tænke os at invitere ham til Aarhus til en kop kaffe og vise ham hans fars rækkehus, siger Maibritt Hoffmann Laursen, der selv bor i Aarhus med sin familie.

Maibritt har aldrig mødt sin onkel, og i mange år vidste familien ikke meget om ham. Men så pludselig en dag for cirka otte år siden tog Benny kontakt til sin far. Benny når at fortælle sin far, at han har arbejdet som chauffør og kørt lastbil og/eller bus.