Ordning med ambassadør for bosætning og erhverv udbredes

Befolkningstallet i Kalundborg er svagt stigende, og hvert år bosætter omkring 2000 nye borgere sig i kommunen.

En betydelig del af disse nytilflyttere vælger at bosætte sig i Høng-området, og nu vil den lokale erhvervsforening i Høng gerne have status som lokal ambassadør for bosætning og erhvervsudvikling. Det skriver Nordvestnyt.

Det skal ske i et samarbejde, der ikke alene involverer Kalundborgegnens Erhvervsråd, men også kommunens bosætningsteam og Kalundborg Kommunes Business Task Force, der retter sig mod virksomheder, som har interesse i at etablere sig fysisk i kommunen.

­Udviklingskonsulenterne Susanne Brix og Tage Ris­kjær Svendsen, der arbejder med henholdsvis bosætning og erhverv, vil gerne inddrage alle, foreninger og bysamfund, der har interesse i at bidrage til at eksponere kommunen i relation til befolkningstilvækst og virksomhedsudvikling, således at der kommer flere ambassadører i hele kommunen.

Det siger de efter et møde med erhvervsforeningens bestyrelse i Høng mandag.

Ideen med lokale ambassadører for bosætning og erhverv i syd er kommet fra ejendomsmægler Arne Mortensen, BoligOne Vestsjælland/MæglerMortensen/Fobian Aps. Og i det udviklingsarbejde, som nu pågår mellem kommunen og Høng Erhvervsforening, er det tænkeligt, at ejendomsmæglerkontoret i Høng bliver omdrejningspunkt for det oplysnings- og rådgivningsarbejde, som ligger i at være ambassadør.

- Det er vigtigt, at erhvervs- og bosætningsudvikling ikke udelukkende finder sted i kommunens hovedby. Kommunen skal også udnytte de logistikfordele, der er i den sydlige del med nærheden til vestmotorvejen og trafiknettet mod hovedstadsområdet og mod syd, siger John Anderberg, formand for Høng Erhvervsforening.

Det er forventningerne, at et mere præcist indhold af samarbejdsrelationerne mellem kommunen og Høng skal tage form i de kommende måneder.

