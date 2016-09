Send til din ven. X Artiklen: Ordfører ryster forstander Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ordfører ryster forstander

Kalundborg - 05. september 2016 kl. 13:48 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Produktionsskolerne i Danmark er stærkt forundrede over et regeringsudspil til finansloven, der barberer op mod 3000 kroner af de månedlige ydelser, skolernes i alt 13.000 elever modtager. Forstander på Kalundborgegnens Produktionsskole, Tupaarnaq Lennert, lægger ikke skjul på, at hun er rystet over Venstres uddannelsesordfører, Anni Matthiesen, der siger direkte, at »nogle af de unge vælger produktionsskolerne for at få så mange penge som muligt«.

- Anni Matthiesens udtalelser er uden for al fornuft, fastslår Tupaarnaq Lennert overfor dagbladet Nordvestnyt. Forstander-kolleger rundt fra landets produk­tionsskoler har tilsvarende taget skarp afstand fra udtalelserne.

- Der er absolut ingen af de unge på produktionsskolerne, der kommer hos os, fordi de får mange penge, siger den lokale skoleleder, som tilføjer, at det er rystende, at »et forslag er begrundet i, at der er unge under 18 år, som udnytter, at de kan få skoleydelse på produktionsskolen og derfor fravælger andre uddannelser«.

- Det skal vi naturligvis tilbagevise så kraftigt, som det er muligt, for ingen unge under 18 år vælger den vej af økonomiske årsager.

Alle, der går på produktionsskole, har forinden været til individuelle samtaler med deres respektive UU-vejleder (ungdom- mens uddannelsesvejled­ning, red.) Det er, siger Tupaarnaq Lennert, UU- vejlederen, der vejleder den unge til et produktionsskoleophold og er bemyndiget til at bevilge opholdet. Den unge kan ikke bare banke på produktionsskolernes dør og så blive optaget, fordi det, som Anni Mathiesen antyder, er bekvemt. Det, der bærer de unge, er at komme videre, så snart de er klar, og alle unge har håb og drømme om uddannelse, job, familie. Produktionsskolen hjælper dem på vej, og her er skoleydelsen en altafgørende motivationsfaktor og et eksistensgrundlag for mange unge.