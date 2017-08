Hanne Dollerup stoppede efter syv år, da hun fik job i Næstved Kommune som direktør. Her ses hun ved afskedsreceptionen. Foto: Per Christensen

Ordentlig og troværdig direktør søges

I jobopslaget, som kan ses på Kalundborg Kommunes hjemmeside, står, at der ønskes en direktør med ansvar for børne-, skole- og familieområdet, og som vil være en del af symbiosen.

»Kalundborg-symbiosen er verdenskendt. Verdens første, fungerende, industrielle symbiose, hvor udgangspunktet er at ­skabe win-win-situationer til for­del for virksomhederne, miljøet, kommunen og dens borgere. Det er på mange måder også et symbol for den måde, der tænkes på i Kalundborg Kommune.«

- Du er let at kunne lide, er uformel i stilen, og du besidder en naturlig udadvendthed, der gør det let for dig at samtale med mange forskellige typer mennesker, står der i opslaget.