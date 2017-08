Se billedserie Inden selve dialogmødet stod Agnes & Oscar for den musikalske velkomst. Foto: Søren Kloster Sørensen

Optimisme på musikalsk møde

Kalundborg - 31. august 2017 kl. 21:23 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag aften var langbordene i den store sal i Kalundborg Hallerne fyldt helt op med lokale aktionærer i Sparekassen Sjælland.

Sparekassen, der blev grundlagt tilbage i 1825, er nemlig i øjeblikket på rundtur i området, for at fremlægge halvårsregnskabet for aktionærerne, men også for at tage en snak om konkrete spørgsmål, hvis der skulle være nogle af dem.

Med et overskud på over 137 millioner kroner efter skat kunne administrerende direktør Lars Petersson således fremvise bankens bedste halvårsregsnkab nogensinde, og det var med til at præge den optimistiske stemning i salen.

- Det viser, at der er et behov for en bank som vores med stor lokal tilstedeværelse. Vi er en virksomhed i udvikling, og vi ser lyst på fremtiden. Selvfølgelig skal vi have en vis størrelse for at kunne være med, men vi har ingen ambition om at blive en storbank. Det er nærheden, der skaber værdi for kunder og aktionærer, sagde Lars Petersson.

Efter en kort spørgerunde gik sangerinden Anne Linnet på scenen og underholdt publikum med anekdoter og velkendte sange som »Forårsdag«, »Tusind Stykker« og »Barndommens Gade«, og da hun til sidst sang »Smuk og Dejlig« rejste salen sig op og sang med med hænderne løftede over hovederne.