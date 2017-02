Optiker får ny butikschef

- Jeg bor i Skibby, og da jeg blev spurgt om jeg ville have jobbet, måtte jeg naturligvis igennem nogle svære overvejelser. Jeg har været utrolig glad for jobbet i Kalundborg, hvor butikken er mit hjertebarn. Jeg er jeg tæt på både kollegaer og på kunder, fortæller Lonnie Bjørklund.

Men, som hun videre siger, så må man en gang imellem og prioritere sin familie, og nu får Lonnie Bjørklund muligheden for at komme tæt på dem igen, og det vil hun gerne, derfor sagde hun ja til jobbet.

Profil Optik på Kordilgade i Kalundborg blev i slutningen af januar tildelt Kalundborg Butikspris for 2. halvår af 2016 for bl.a. den gode service, så det er en populær og topmoderne butik, Lonnie Bjørklund forlader efter at butikken lige har fået et gennemgribende løft og nu kan tilbyde et banebrydende koncept med en ny teknologi, hvor man eksempelvis kan prøve briller på en helt ny måde.