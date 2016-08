Se billedserie - Der er blevet skabt en antipati mod mig og mod at give plads til at være eksperimenterende, siger Rolf Madsen, der nu vil rydde grunden og sætte den til salg. Foto: Ulrik Reimann

Send til din ven. X Artiklen: Opfinderens helt ekstreme oprydning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opfinderens helt ekstreme oprydning

Kalundborg - 30. august 2016 kl. 13:30 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Snart 74-årige ingeniør Rolf Madsen rydder nu sin grund med mange ulovlige bygninger i Kalundborg. Det sker efter 10 års klager og påbud.

Det er tydeligt, at den snart 74-årige ingeniør og opfinder Rolf L. Madsen ikke har meget til overs for hverken naboen eller Kalundborg Kommune, der ikke har kunnet tåle, at der blev arbejdet med ideer og rodet på opfinderens grund, Lyngvangen 12 i Kalundborg. Men sådan må det nødvendigvis være, hvis man vil arbejde med kreative ideer og skabe løsninger til et bedre og mere energirigtigt samfund, mener Rolf Madsen.

Nordvestnyt bemærkede tilfældigt arbejdet på grunden og tog derud - og fem minuter senere ankom Rolf Madsen og oplyste, at det hverken var »nabo-brok« eller kommunale påbud gennem cirka 10 år, der har fået ham i gang med den helt ekstremt store oprydning:

- Årsagen er, at der var gået råd i alt på grunden bortset fra containerne. Klagerne har bremset den kreative udvikling, og derfor gik det hele i stå. Det er meget sørgeligt, synes jeg, siger Rolf Madsen, som mener, der er blevet skabt en antipati mod ham og mod at være eksperimenterende.

Overskårne containere bruger Rolf Madsen blandt andet til sit pergolaprojekt, hvor den kan fungere blandt andet som et drivhus med bundkar til opsamling af regnvand.

Opfinderen, der har ingeniørfirmaet Avant-Byg À La Mo-Model Design, har også et bud på fremtidens ladestation, nævner han. Men lige nu er der fokus på at få ryddet helt op på grunden, som derefter skal sættes til salg.

Rolf Madsen nævner, at han i øjeblikket har en dialog med Kalundborg Kommune via sin advokat om diverse afgifter for boligen på Lyngvangen 12, der ifølge ejeren ikke har været beboelig siden 2000:

- Se selv mit køkken her. Det er komplet råddent, siger Rolf Madsen, mens vi går hen over gulvbrædderne, som er meget bløde og tæt på at give efter.

I et hjørne på grunden ligger en lille bid af stævnen på Rolf Madsens gamle træ-motorbåd. Den blev ødelagt, da den blev flyttet af en ukendt.

- Men motoren kan bruges til noget, så den bliver gemt, siger Rolf Madsen, som set i bakspejlet fortryder, at han nogensinde købte en grund i Kalundborg.