Se billedserie Benny Christiansen har i mange år handlet i Rema 1000 på Klosterparkvej lige som sin faster, men uden at vide det. Når han så hende, tænkte han dog altid, at hun så bekendt ud. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Send til din ven. X Artiklen: Onkel Benny er fundet - skal arve del af hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Onkel Benny er fundet - skal arve del af hus

Kalundborg - 28. juli 2017 kl. 07:41 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I onsdags skrev Sn.dk om Maibritt Hoffmann Laursen fra Aarhus, der var gået på onlinejagt efter sin onkel Benny fra Kalundborgegnen. Maibritts morfar, som var Bennys far, døde tilbage i april, og Benny står til at arve en fjerdedel af hans hus. Derudover kunne Maibritt og hendes onkel og moster, Bennys bror og søster, godt tænke sig at møde Benny.

Læs også: På jagt efter Benny

Derfor lagde Maibritt et opslag med titlen »Hvor er Benny« på Facebook, hvilket blev delt 617 gange. Det skulle vise sig at bære frugt, for opslaget blev set af Bennys datter Sanne.

- Min datter ringede og spurgte, om det ikke kunne være mig, og det var det jo så, fortæller onkel Benny, hvis fulde navn er Benny Christiansen.

Han er vokset op i Høng og har boet i Kalundborg det meste af sit voksne liv. De seneste 22 år på Klosterparkvej.

Hans datter Sanne tog efterfølgende kontakt til Maibritt og gav hende Bennys nummer.

- Det blev vi selvfølgelig meget glade for. Jeg gav nummeret videre til min onkel, da jeg synes, det var mest rigtigt, at det var ham, der ringede til Benny, fortæller Maibritt.

For Benny Christiansen var det noget overvældende pludselig at finde ud af, at ens far var død, og at han har en bror og søster i Jylland.

- Det har været hårdt, kan jeg godt fortælle dig, og man tænker: det er løgn, siger han og fortsætter:

- Det er sgu godt nok at blive fundet, men det er fandme en svær situation. Der er meget at tænke over, og jeg har ikke sovet meget de seneste dage, fortæller Benny Christiansen.

Benny Christiansen og hans nyfundne bror og søster er blevet enige om at aftale at mødes.

- Jeg glæder mig til at møde dem, men jeg tænker også på, om det bliver svært. Det er mærkeligt at tænke på, at de har færdedes her i Kalundborg, mens jeg har boet her, siger han.

Med det sidste henviser han til sin faster, som bor i Kalundborg, og som han aldrig har mødt. I hvert fald ikke sådan rigtigt.

- Hun boede på Nørre Alle nummer 3 i mange år, så vi kom i den samme Rema 1000. Jeg har altid lagt mærke til hende, fordi jeg synes, der var noget bekendt ved hende, og jeg vidste med det samme, hvem hun var, da min bror fortalte mig om hende. Det er ret specielt, siger Benny Christiansen.