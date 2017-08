Ingen af medlemmerne af økonomiudvalget er begejstrede for ideen om, at gruskørsel fra to af kommunens store grusgrave skal ledes igennem Bregninge. Alligevel vedtog et enigt udvalg i aftes at arbejde videre med planerne om en ny udkørsel nord for Bregninge. Foto: Per Christensen

Omlægning af gruskørsel rammer Bregninge

Kalundborg - 24. august 2017 kl. 13:53 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et enigt økonomiudvalg i Kalundborg Kommune, som i aftes besluttede at sende planerne om en ny råstoftransportvej nord for Bregninge videre til budgetbehandling.

Planerne har været omdiskuterede, da de betyder, at lastbiler med grus dagligt vil skulle køre gennem Bregninge. Lokale beboere frygter, at op mod 200 ekstra grusbiler dagligt vil færdes på vejene.

- Der er ingen af os, der synes, at denne sag er særligt munter, men vi er forpligtede til at sikre, at det er muligt at køre grus ud fra grusgravene, siger borgmester Martin Damm (V).

Borgmesteren lægger ikke skjul på, at han helst havde set en anden løsning.

- Men det her er en sag, som har været rigtig mange år undervejs, og hvor man har afsøgt mange forskellige løsningsmodeller uden held. Vi er nødt til at finde en løsning. Nu har vi vedtaget at sende den videre til budget, og så må vi se, hvornår vi kan finde pengene til at anlægge vejen, siger Damm.

Claus Simonsen, der er beboer i Bregninge og tidligere har kritiseret planerne om den nye udkørsel, er dog ikke imponeret over økonomiudvalget.

- Jeg har svært ved at forstå, at man har så travlt med at servicere grusgravene, men slet ikke tager hensyn til os almindelige borgere. Så kan det godt være, at der kommer mindre trafik ude i Kaldred, men det er hovedsageligt sommerhuse, der ligger derude. Vi andre bor her hele året, siger han.