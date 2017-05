Ombudsmanden skal nu se på sag om aktindsigt i forholdene omkring Ny Vesthavn i Kalundborg. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ombudsmanden går nu ind i sagen om Ny Vesthavn

Kalundborg - 24. maj 2017 kl. 12:58 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Tre Kalundborg-borgere, der har markeret sig med kritik af Ny Vesthavn-projektet, får nu Folketingets ombudsmand til at gå ind i sagen. Gruppen har klaget over lukkethed og økonomisk risiko i forbindelse med den planlagte havneudvidelse, der har fået en kommunal lånegaranti på 220 millioner kroner, og efter at have fået afslag på en ansøgning om aktindsigt gik gruppen til ombudsmanden.

- Vi har fået det positive svar, at ombudsmanden vil se på sagen. Det kommer til at foregå sådan, at sagen bliver sendt i høring hos Kalundborg Havn, og havnen vil få to ugers svartid, siger Per Jensen, der er jurist og har en fortid i politiet.

Sammen med Geo Østergaard og Erik Dannenberg har Per Jensen skrevet flere læserbreve, hvor de giver udtryk for, at de ser havneplanen som vakkelvorn og risikabel:

- Jeg mener fortsat, at vi som borgere har grund til at være mistænksomme over for projektets rentabilitet, da Ny Vesthavn tilsyneladende skal etableres uden konkrete aftaler med nye, fremtidige lejere. Og den larmende tavshed fra havnens side om projektets økonomiske forudsætninger og rammer gør det ikke bedre, mener Per Jensen.

Kalundborg Havns direktør Bent Rasmussen fortæller, at han føler sig på sikker grund i forhold til afgivne oplysninger om Ny Vesthavn:

- Vi spurgte et advokatfirma til råds om det rette niveau for offentlighed om Ny Vesthavn, og det handlede vi efter, fortæller havnedirektøren.

Kritikergruppen fik først blankt afslag på sin ansøgning om aktindsigt, mens Nordvestnyt fik aktindsigt i en del af business casen for Ny Vesthavn. Business casen med mange sorte overstregninger - foretaget ud fra bedømmelser om konkurrencehensyn og omtale af tredjeparts økonomi - er derefter også blevet sendt til kritikergruppen, oplyser Bent Rasmussen.