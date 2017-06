Officielt nej til havmøller må vente helt til februar

Planfasen med offentlig høring om VVM-redegørelsen gennemføres som forventet, og det betyder, at regeringen først til februar officielt vil kunne melde ud, at havmølle-projektet i Jammerland Bugt ikke bliver godkendt.

Flere folketingsmedlemmer siger samstemmende til avisen, at havmølle-projektet i Jammerland Bugt reelt er droppet. Avisen erfarer, at Energi- og Klimaministeriet ikke længere kan se et grundlag for at godkende den private investor, European Energys, ansøgning, fordi miljømæssige forhold, voldsomme protester lokalt og de såkaldte fremdriftskrav samstemmende taler imod en godkendelse.