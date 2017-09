En ung kvinde ­forklarede i Retten i Holbæk, at hun den 29. marts 2015 blev udsat for grov vold, trusler på livet, ydmygelser og mere end 16 timers friheds­berøvelse. (Arkiv) Foto: Peter Andersen

Offer i retten: - Troede jeg skulle dø

Kalundborg - 15. september 2017 kl. 14:26 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag tog Retten i Holbæk hul på en to et halvt år gammel sag, hvor en 25-årig kvinde er tiltalt for at have medvirket til at frihedsberøve en anden kvinde i mere end 16 timer i en lejlighed i Kalundborg, samt for ved samme lejlighed at have været med til at udsætte samme kvinde for grov vold, røveri, trusler på livet og ydmygende behandling.

Da sagen første gang var for retten den 29. august sidste år, var to kvinder tiltalt, men den medtiltalte, en 23-årig kvinde, blev dengang frifundet, da politiet var en dag for sent ude med meddelelsen om, at hun skulle møde i retten.

Derefter blev sagen udskudt flere gange, før den endelig kunne komme i gang torsdag.

Ifølge den forklaring, som offeret gav i retten, var det ganske alvorlige overgreb, som hun dengang blev udsat for.

- Jeg troede, at jeg skulle dø den aften, fortalte kvinden, der var stærkt bevæget, mens hun blev udspurgt i retten om begivenhederne.

Ifølge hendes forklaring blev hun både sparket og slået i hovedet, truet med en kniv, blev klippet mod sin vilje, blev tvunget til at indtage alkohol og beroligende medicin og blev låst inde på lejlighedens toilet i flere timer.

Derudover forklarede hun også, at hun blev tvunget til at aflevere sit dankort samt oplyse koden til dette.

Den 25-årige tiltalte nægtede alt.

Ifølge hendes forklaring besøgte hun den 23-årige, tidligere medtiltalte i lejligheden, som den 23-årige dengang delte med offeret.

Den 25-årige forklarede, at den 23-årige og offeret i løbet af aftenen havde en diskussion, da offeret ville have den 23-årige til at flytte fra lejligheden, men selv havde den 25-årige intet haft med kvinden at gøre under besøget.

- Jeg så hende et par gange oppe i lejligheden, men jeg talte ikke med hende overhovedet, forklarede den 25-årige, der også fortalte, at den lange ventetid på en afgørelse i sagen havde været en stor psykisk belastning for hende.

Der forventes at blive afsagt dom i sagen torsdag den 21. september.

