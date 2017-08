Foto: Bjarne Robdrup

Økonomisk hårdt presset hal kan se frem til hjælp

Kalundborg - 10. august 2017 kl. 13:10 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tømmerup-hallen er hårdt presset på sin økonomi. Derfor har hal-bestyrelsen søgt Kalundborg Kommune om at blive fritaget for at betale 264.000 kroner årligt i afdrag på gæld til kommunen, en gældspost i omegnen af to millioner kroner. Kun på den måde har Tømmerup-hallen, der årligt modtager netto 1.485.730,30 kroner i driftstilskud, penge til at finansiere nødvendige vedligeholdelsesopgaver som nyt tag og varmeanlæg de kommende år.

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne hjælpe den trængte hal, men der er ikke umiddelbart sagt ja til, at kommunen eftergiver den gamle gæld.

- Vi har valgt at følge indstillingen fra kulturchef Jane Hald. Den anbefaler, på baggrund af de samlede oplysninger i sagen, at der i samarbejde med Tømmerup-hallens bestyrelse indledes et nærmere analysearbejde med bistand fra ekstern rådgiver, siger formanden for kulturudvalget, Ole Glahn (B). Han tilføjer, at kulturchen peger på DGI Huse og Haller som en mulig ekstern rådgiver, men det er der endnu ikke truffet beslutning om.

- Det vil koste nogle penge, men vi er interesserede i at finde en langtidsholdbar løsning, der også begunstiger Tømmerup-hallen og dens mange brugere. Vi har stor respekt for det arbejde, bestyrelse og hallens brugere og foreninger leverer, men omvendt må vi også sige, at kommunen jo ikke kan eller skal agere ambulancetjeneste, som jævnligt træder til, når økonomien presser på i hallen. Vi skal med andre ord finde en holdbar løsning.

Kulturudvalget har tidligere holdt møde med den selvejende hals bestyrelse, som har lagt en plan for nødvendig renovering og vedligehold af hallen på bordet. Det projekt beløber sig til godt 2,4 millioner kroner og kan ikke finansieres, hvis hallen fortsat skal betale afdrag på de 264.000 kroner årligt, penge, der trækkes fra driftstilskuddet.

