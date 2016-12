Standup?er Mick Øgendahl og instruktør Rasmus Heide varmer publikum op inden snigpremiererne. Foto: Mik Foto: Mik

Øgendahl varmer op til snigpremiere

Kalundborg - 30. december 2016 kl. 18:36 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Film-makkerparret bag komedie-succeserne »Alle for én« og »Alle for to« - Mick Øgendahl og Rasmus Heide - er tilbage i opfølgeren »Alle for tre« med premiere 2. februar, og tirsdag den 17. januar kan Øgendahl og Heide opleves i et startshow i Kino Den Blå Engel, når der er snigpremierer kl. 16.30 og 18.45. Der er allerede solidt gang i billetsalget.

I »Alle for tre« er Rasmus Bjerg, Mick Øgendahl og Jonatan Spang tilbage som de småkriminelle brødre Timo, Ralf og Nikolai. Sidstnævnte er tilsyneladende blevet lovlydig og har fundet sin rette hylde som børnehavepædagog. Timo er skilt fra Lonnie, og sagsbehandleren truer med at afbryde hans samkvemsret med sønnen, hvis han ikke betaler børnepenge. Og bror Ralf er, som han plejer at være

Da faderen (Kurt Ravn) dør, går det op for Timo, at en ukendt bror i Italien er enearving til en værdifuld motorcykel, og han tager af sted med Ralf på slæb. Men det kører helt af sporet, da den ukendte bror Kim viser sig at være en søster (Sonja Richter). Og motorcyklen er blevet inddraget af en lokal mafiaboss.

Timo og Ralf må arbejde sammen med søster Kim i deres vildeste kup til dato.