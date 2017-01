Øgendahl underholdte i Den Blå Engel

På to en halv uge skal filminstruktør Rasmus Heide og komiker Mick Øgendahl rundt til 80 biografer for at præsentere den nye danske komedie »Alle for tre«, og tirsdag var det Kino Den Blå Engels tur til at få besøg at det komiske makkerpar, som ind til videre har lavet fire film sammen.