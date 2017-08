Ø-festival med super stemning

- Det vil jeg betegne som en stor succes, og folk har taget godt imod det nye, enkle koncept, som festivalen står for. Til næste år skal vi bare sørge for at være hurtigere ude med annoncering, så flere får øjnene op for os. På den måde kunne det være fint at komme op på 400-500 gæster, men så heller ikke flere, for både musikere og publikum har givet udtryk for, at det har været skønt at opleve den her lille, »hemmelige« festival, siger hun og retter en tak mod musikerne, der har fået færgebilletten betalt, men ellers spillede gratis.