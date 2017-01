Se billedserie Årets nytårsparole på brandstationen på Rynkevangen i Kalundborg var henlagt til garagen. Foto: Thomas Rye

Nytårsparole i fusionens tegn

Kalundborg - 07. januar 2017 kl. 16:29 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2016 var året hvor Vestsjællands Brandvæsen blev en realitet. Det har på godt og ondt præget hverdagen for brandvæsnet i Kalundborg Kommune i forgangne år.

Årets nytårsparole var blevet henlagt til garagen, der i dagens anledning var blevet pyntet og varmet op. Årsagen hertil, var at administrationspersonalet i løbet af året flyttede ind på førstesalen på Rynkevangen 12, hvorfor der i øjeblikket ikke er et mødelokale til brandfolkene på Kalundborg Station, hvilket stationsleder Jan Malev også nævnte i sin beretning.

- Vores store teorilokale og møderum er blevet til tre kontorer, så vi følte os lidt hjemløse, men vi blev lovet andre lokaler. Det er desværre gået lidt i stå, sagde han.

Årsagen er økonomi, forklarede Helle Søeberg, der er direktør i Vestsjællands Brandvæsen.

- Vi har en stram økonomi, og også i 2017 kommer vi til at se efter besparelser og effektiviseringer. Vi overvejede en pavillionløsning, men den ville have kostet os det have af det vi sparede på at flytte administrationen fra Svebølle til Kalundborg, sagde direktøren, der dog godt ville love, at der var fundet en løsning inden næste års nytårsparole.

Direktøren var også inde på hvordan det var gået med sammenlægningen af fem kommuners brandvæsen til det store fælles Vestsjællands Brandvæsen.

- Driften fungerer upåklageligt, men vi har stadig et arbejde med at gøre administrationen til en enhed. Vi har fra ledelsens side også en stor opgave med at forbedre kommunikationen med jer medarbejdere, sagde Helle Søeberg.

Vestsjællands Brandvæsen i Kalundborg Kommune har dog i løbet af året også haft andet end blot fusion at tænke på.

Således har brandvæsnet måtte rykke ud til ikke mindre end 628 alarmer. 256 af disse var blinde alarmer, hvilket er en stigning i forhold til sidste år.

Jan Malev var kort ine på enkelte af disse mange udrykninger, som på en ene eller den anden måde havde skilt sig ud. Ikke alle opgaverne havde for eksempel drejet sig om brandslukning.

- Den 23. januar var vi ude ved Viskinge for at hjælpe en 8-årig pige ned fra et træ, som hun var kravlet op i. Tre dage senere var det en hest der sad fast i en frossen sø nær Høng, fortalte han.

Årets største brand fandt sted kun to dage senere, da der udbrød brand i 30 - 40 big baller på en mark ved Eskebjerg.