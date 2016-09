Se billedserie Søværnets røde bygning ved Røsnæs Fyr er nedslidt og rives nu ned. Foto: Susanne Uhre-Prahl Foto: Per Buurgaard Christensen

Nyt udsigtshus efter muselort i kælder

Kalundborg - 18. september 2016

Citronduft på dåse er et af midlerne fire medarbejdere i Søværnet har brugt for at kunne holde lugten ud på deres arbejdsplads i udkigshuset, nabo til Røsnæs Fyr. Til sidst blev stanken dog så voldsom, at arbejdstilsynet kom på besøg, og så kom der skred i sagen.

Desuden var bygningen så utæt, at medarbejderne ofte sad i træk. Fugtskader prægede også bygningen.

- Det var vinterstormen Bodil, som ramte Danmark i 2013, der afslørede, hvorfor det stank så rædselsfuldt i huset, fortæller overfyrmester Knud Pedersen, der i flere år har haft arbejdsplads i overvågningen af Storebælt.

Den massive storm skadede udkigshuset, og under den efterfølgende renovering fandt håndværkerne massevis af muselort og -lig under bygningen i en krybekælder, og der var desuden spor af rotter.

- Vi vidste godt, den var gal, men vi brokkede os ikke og pressede ikke på, fordi der på det tidspunkt blev talt meget om besparelser. Der var ingen grund til at sætte fokus på udkigsposten på Røsnæs, så vi ventede på en løsning, fortæller Knud Pedersen.

Han er glad for, at den nu er på vej - også selv om arbejdstilsynet blev involveret efter en klage. Det satte nemlig skub i tingene. Forholdene blev til en tilsynssag, og i dag er det næsten et halvt år siden, at de fire rykkede væk fra deres udkigspost i den nedslidte bygning og over i nabohuset.

Her er der midlertidig indrettet et arbejdsrum. De forskellige kikkerter og andet værktøj er fulgt med. Overvågningen af Storebælt er intakt, og de fire kan nu holde øje med trafikken uden lugten af muselort og -lig. De har fortsat udsigt til den gamle bygning, som nu er dømt til nedrivning. Dog får toilettet lov til at overleve.

Den røde bygning står endnu, og de fire ansatte er ifølge Knud Pedersen spændt på, hvornår nedrivningen går i gang. Han fortæller, at en ny bygning ifølge planerne skulle være på plads til årsskiftet.