Nyt havneafsnit hurtigt en god forretning

Kalundborg: Konklusionen på den business case, som var med til at overbevise medlemmerne af Kalundborg Kommunalbestyrelse om at bakke op om udvidelsen med Ny Vesthavn, er kort og klar: Udbygningen med nyt havneareal på 330.000 kvadratmeter kan i sammenligning med andre danske havne gennemføres relativt billigt. Derfor konkluderes det, at selv med moderate indtægtsforøgelser i kombination med lave lånerenter er det inden for det mulige at lave en god forretning for dette nye havneafsnit inden for en kortere årrække. Også på grund af helt særlige forhold som en nyopført, 500 meter lang kaj ud til 15 meters vanddybde.