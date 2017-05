Det tager tid, at løse problemerne med Sejerøfærgens billetsystem. (Arkiv) Foto: Peter Andersen

Nyt billetssystem giver stress og kundeklager

Kalundborg - 19. maj 2017 kl. 13:14 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyt billetsystem på Sejerøfærgen har stik imod intentionen gjort det sværere at købe billet til færgen, har medført mange klager og ført til en sygemelding. Nu vil kommunen inddrage Sejerøfærgens brugere for at finde en løsning.

Ideen var at det skulle blive lettere at købe billet til og bestille plads på Sejerøfærgen. I stedet er det gået stik modsat.

Sejerøfærgens nye billetsystem beskrives af flere sejerøboere som en fiasko, og det nye system får også skylden for at arbejdsmiljøet på færgekontoret er blevet væsentligt forringet, og at en medarbejder er blevet sygemeldt med stress.

- Kalundborg Kommune har købt et system, som ikke holder hvad det lover. Klagerne strømmer ind, og det er vores fornemmelse, at kommunen lader medarbejderne på færgen og færgekontoret stå tilbage med aben, siger formand for Sejerø Beboerforening Henry Larsen.

- Stik mod intentionen, er det blevet sådan, at man i dag bruger mere tid på billetering end før det nye system indført. Jeg frygter for hvad der sker til sommer, når der for alvor kommer passagerer på færgen, siger Jens Thomassen, fra Sejerø Udviklingsforum.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Karl-Åge Hornshøj Poulsen erkender problemet.

- Vi er opmærksomme på problemerne, og det er et område vi i udvalget ligger stor vægt på at få løst, siger formanden.

Kalundborg Udviklingsforum havde onsdag er møde med borgmester Martin Damm (V) omkring sagen, og der holdes i dag fredag endnu et møde.

- Borgmesteren var meget lydhør overfor vores synspunkter, og der er nu åbnet op for, at man vil inddrage brugergruppen i en løsning, fortæller Jens Thomassen.