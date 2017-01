Nyhedshund med hjerte

Der var proppet i mødelokalerne hos Nordvestnyt Kalundborg, da næsten 150 gæster tirsdag var samlet for at fejre Bjarne Robdrups 40 års jubilæum som journalist. Både familie, venner og kollegaer var mødt op for at fejre den stolte jubilar, men derudover også mange politiker, erhvervsfolk og andre som gennem årerne har fungeret som kilder, for den myreflittige journalist.