Projektleder ved Kalundborg Forsyning, Simon Wellmann, ved Hareskovvej med Asnæsvej i baggrunden. Her skal ryddes træer og buske til et lednignsarbejde, hvorefter der plantes nye træer og buskads, der skal sikre en pæn udsigt. Foto: Kalundborg Forsyning

Nye træer til stor indfaldsvej

Der skal både anlægges en ny fjernvarmeledning fra Dokhavnsvej ud til det eksisterende ledningsnet i forbindelse med etablering af en varmepumpe, der skal udnytte restvarmen i spildevandet. Samtidig anlægges også en ny spildevandsledning for at sikre ledningsnettet ved kraftige regnskyl og derved undgå overløb fra brøndene på Asnæsvej og Hareskovvej. Ved at udføre anlægsarbejdet på samme tid kan det undgås, at der skal graves op to gange på den samme strækning.