Søren Thimes Hvalsø og Vinni Voss overtog ledelsen af Høng Erhvervsskole den 1. december sidste år. De første måneder har været travle med at søsætte nye initiativer og genrejse skolens økonomi. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Nye tider på Høng Erhvervsskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye tider på Høng Erhvervsskole

Kalundborg - 09. juli 2017 kl. 10:03 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var tilbage i april at administrationen på Høngs Erhvevsskole flyttede ind på førstesalen på den store røde murstensbygning, der udgør centrum for skolen. Forstander Søren Thimes Hvalsø har endnu ikke fået sat lamper op, og hans faste samarbejdspartner gennem mange år økonomichef Vinni Voss har knap nok nået at pakke ud inde på nabokontoret. Godt nok er der gået flere måneder siden da, men i den tid er der sket rigtig meget på den 33 år gamle skole.

Makkerparret overtog ledelsen af Høng Erhvervsskole i december sidste år, og de fik ikke nogen let start. På det tidspunkt svirrede det med rygter i lokalsamfundet om, at Høng Erhvervsskole stod overfor en forestående lukning. Rygterne var desværre ikke helt grundløse, erkender Søren Thimes Hvalsø.

- Økonomien var meget trængt på daværende tidspunkt, og vi var nød til at gøre noget, hvis skolen skulle have en fremtid, siger han.

Søren Thimes Hvalsø og Vinni Voss satte gang i en række omstruktureringer og rationaliseringer.

- Vi opsagde blandt andet nogle dyre lejemål, og vi måtte også sige farvel til nogle medarbejdere. Til gengæld er vores økonomi anerledes sund og stærk i dag, fortæller Vinni Voss.

- Vi håber i løbet af det kommende års tid at spare nok penge sammen, til at vi kan sætte gang i en ombygning af dele af skolen. Men det er vigtigt at vi selv kan rejse pengene. Vi skal ikke ud og låne til det, siger Søren Thimes Hvalsø.

Høng Erhvervsskole har siden den blev grundlagt i 1984, været et tilbud som henvendte sig til unge, der havde svært ved at tage springet ind i voksenlivet. Den mission gælder den dag i dag. men samtidig ser den nye ledelse det som en afgørende nødvendighed, at man er omstillingsparat og klar til fremtiden.

- Tiden er vokset fra lange gange med små værelser og fælles bad og toilet på gangen. Til gengæld skal man være i stand til at rykke hurtigt. For eksempel arbejder vi lige nu på at skabe et minibofællesskab i Slagelse. Det er en bestillingsopgave fra kommunen, og vi har ikke engang nået at præsentere den for bestyrelsen, men vi er i fuld gang. Når man får sådan en opgave, så kan det i dag ikke hjælpe, at der går flere måneder før man rykker, mener Søren THimes Hvalsø.

Et nyt tiltag på Høng Erhvevsskole, der samtidig er medvirkende til at skolens administration flyttede ind på førstesalen, er at man i dag huser en række uledsagde flygtningebørn i den bygning, der tidligere husede administrationen.

- Det er en opgave vi har i samarbejde med Slagelse og Kalundborg Kommune. Det er unge mennesker, som har fået opholdstilladelse, men som har brug for lidt ekstra hjælp for at finde deres ben i det danske samfund, siger Søren Thimes Hvalsø.