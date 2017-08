Snart er der studiestart på den nye ingeniøruddannelse, og de mobile studieboliger skal medvirke til at alle de studerende kan finde et sted at bo. Foto: Eva Lyng Johansen

Nye studieboliger ankommet

I første omgang bliver der sat 15 studeboliger samt et vaskeri. De bliver sat op i to etager.

Pladsen giver mulighed for både et helt åbent rum og for at skærme sovepladsen mere af.

Mobilhouse ejer boligerne og står for at leje dem ud.

Kalundborg Kommune har en »Tag-over-hovedet-garanti«, for de studerende, som flytter til Kalundborg for at begynde på et videregående studie, og som ikke har fundet sig et permanent sted at bo.