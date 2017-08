Havneparken har i de seneste to år flere gange dannet rammen om store og små arrangementer. Her lejrbål og fællessang i havneparken i sommer. Foto: Thomas Rye

Nye rammer for Havneparken

Efter i de første år primært at have været genstand for en række midlertidige aktiviteter, er det meningen at arbejdet med Kalundborgs Havnepark fra 2018 så småt skal ­begynde at få en mere permanent karakter.