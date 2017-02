Se billedserie Der opstår flere farlige situationer her på Buerupvej, når der kommer to modkørende biler samtidig, hvis begge biler kører midt på vejen, siger Alex »Knold« Watson.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Nye midterstriber giver farlig trafik

Kalundborg - 25. februar 2017 kl. 15:03 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Buerup har fået en såkaldt to minus en vej i november, og de nye vejstriber var et hedt emne på det sidste møde i Buerup Beboerforening.

I stedet for de klassiske to spor er vejen indsnævret til ét spor i midten afgrænset af en mere markant kantafmærkning i hver side. Idéen med de nye vejstriber er, at man som udgangspunkt skal køre inde midt på vejen. På den måde er der bedre plads til cyklisterne ude i siderne. Når to modkørende biler møder hinanden, skal de begge trække ud til siden og altså bruge den fulde vejbredde som på en almindelig vej.

Alex »Knold« Watson kan se, at de nye striber giver en masse farlige situationer, hvor han bor på Buerupvej 12, fordi der er et sving, som giver dårlige oversigtsforhold.

- Vi sørger selv for at køre langt ude i siden, men folk som kommer udefra, kører inde i midten, og risikerer at køre frontalt sammen med de modkørende, siger han.

Han mener, at striberne simpelthen skal fjernes på stykket, som går hen til Kunst og Håndværk på Buerupvej 20.

Dorthe Rasmussen, formand for Buerup Beboerforening, mener også, det vil være en god idé.

- Selv jeg, som kører den strækning hver dag, har en tendens til at trække ind på midten for at følge striberne, siger hun.

Derudover har striberne også haft den konsevens, at flere forældre er begyndt at parkere ved Buerup Forsamlingshus, når de skal bringe børn i skole.

- Det er et stort problem. Folk skal parkere ved kirken, siger Dorthe Rasmussen.

Ahmet Bilgin, vejingeniør, Kalundborg Kommune, fortæller, at der stadig mangler at blive lavet ny hastighedsbegrænsning i Buerup på 40 kilometer i timen fra byskilt til byskilt.

Derudover skal der også sættes nogle chikaner op i byen for at få farten ned.

- Men det er muligt, at vi skal revurdere vejstriberne nogle steder, og lave det om, siger Ahmet Bilgin.

Om en måneds tid regner han med at resten arbejdet i Buerup skal elaves af entreprenøren.

- Der er også en tilvænningsperiode for bilisterne. I andre byer kan man se, at adfærden ændrer sig i løbet af noget tid, siger han.