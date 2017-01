Kalundborg Forsyning opretter nu to lærlingepladser for kleinsmede. Det sker i samarbejde med den lokale virksomhed Raklev­smedene, oplyser teamleder Jens Peter Johansen. Foto: Jens Nielsen

Nye lærlingepladser på delebasis i Kalundborg

Kalundborg - 22. januar 2017 kl. 09:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Kalundborg Forsyning opretter to lærlingepladser for kleinsmede på delebasis med den lokale virksomhed Raklevsmedene. Der er tale om en ny form for samarbejde for at få etableret lærlingepladser.

Det er realiseret på delebasis, fordi der er dele af uddannelsen til kleinsmed, som forsyningen ikke kan tilbyde lærlinge:

- Vi kan uddanne de unge indenfor vand, varme og kloak, som er vores fagområder, og den øvrige del af uddannelsen får de unge så hos Raklev­smedene, siger teamleder Jens Peter Johansen fra Kalundborg Forsyning.

Han fremhæver, at der er tale om en bredt funderet uddannelse, og de to lærlinge er ansat og begynder 1. august i virksomhederne.

Teamlederen er desuden glad for, at der er tale om en lokal samarbejdspartner i Kalundborg-området, hvor der er et stort behov for lærlingepladser til unge, som ønsker en håndværksmæssig uddannelse. Alene til de to delepladser hos forsyningen og Raklevsmedene modtog man 25 ansøgere.

De to lærlingepladser er oprettet i samarbejde med Holbæk Tekniske Skole. Det er Jens Peter Johansen, som har taget initiativ til at få etableret de to lærlingepladser, og han håber nu, at andre virksomheden vil bruge modellen med lærlinge på delebasis, så der kan etableres flere lærlingepladser.

ur