Send til din ven. X Artiklen: Nye kræfter bag 36. udgave af Løve Ringridning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye kræfter bag 36. udgave af Løve Ringridning

Kalundborg - 21. juli 2017 kl. 16:35 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med hjælp fra en gruppe af nye frivillige er forberedelserne til Løve Ringridnings 36. udgave godt på vej.

I år finder det traditionsrige arrangement sted lørdag den 12. august på marken ved Vestre Løvevej 11 i Løve.

Allerede ugen forinden vil de første ringriddere dog sadle op, når der holdes øvedage den 5. og 8. august.

Løve Ringridnings fremtid var ellers i en periode usikker, da flere af hovedkræfterne gennem mange år valgte at trække sig tilbage.

Det lykkedes dog at finde en gruppe af nye frivillige til at tage over, så Løve-traditionen kan holdes i hævd.

Ringriderstævnet begyndte i 1981, da Gunhild Andersen og Ruth Andersen fik lokale ryttere på egnen med til et ringriderstævne. Baggrunden var, at Gunhilds og hendes mand Ole Hedelund Andersens døtre var vilde med at ride.

Stævnet fik med årene så stor succes, at det er endt med at blive et af de største ringriderstævner på Sjælland

Arrangementet holdes af Støtteforeningen for Løve Forsamlingshus