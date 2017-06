Nye boliger på vej i Kalundborg

På mødet i Kalundborg Kommunes økonomiudvalg i onsdags valgte medlemmerne at anbefale opførslen af 17 nye lejeboliger på Lundevej 38 til beslutning i kommunalbestyrelsen. Det er kutyme, at kommunalbestyrelsen stemmer sådanne anbefalinger igennem. Derfor kan man vente at se almene boliger klar til indflytning på adressen til november 2019, hvis alt går efter planen.

Punkthusene kommer til at koste cirka 33 millioner, hvoraf Kalundborg Kommune betaler 10 procent, lige over 3,3 millioner kroner, i såkaldt kommunal grundkapital. Boligerne vil have et boligareal på lige over de 80 kvadratmeter og huslejeprisen forventes at komme til at ligge på lige over de 8.000 kroner om måneden.