Gitte Johansen (V) og de andre udvalgsmedlemmer synes, at det er en god idé med styrket motorisk indsats.

Nye ansatte skal styrke især mindre børns motorik

Kalundborg - 11. maj 2017 kl. 09:51 Af Eva Lyng Johansen

Ansættelse af en fysioterapeut og en ergoterapeut skal give en styrket indsats i forhold til motorik og sikre, at flest mulige børn har en alderssvarende, motorisk kompetence, når de starter i skole.

Desuden skal det sikre, at medarbejderne på skoler og i daginstitutioner har mulighed for at støtte børn med specifikke motoriske vanskeligheder.

Flere forskellige modeller har været sendt i høring, og der er indgivet i alt 28 høringssvar fra daginstitutionsområder, skoler, faglige organisationer og øvrige høringsparter.

Et enigt børne- og familieudvalg har på den baggrund indstillet, at Kalundborg Kommune får ansat både en fysioterapeut og en ergoterapeut i en forsøgsperiode på to år. Der var egentlig lagt op til kun én ansat, men flere af høringssvarene har givet udtryk for, at det ikke vil være tilstrækkeligt.

Desuden anbefales det i høringsvarene, at terapeuten får en regelmæssig tilstedeværelse i de enkelte dagtilbud/skoler og bruger mindst muligt tid på administrativt arbejde og kørsel.

Fysioterapeuten og ergoterapeuten får en vejlende funktion, og det er den model, som er blevet anbefalet af flest høringssvar, nemlig 25 ud af de 28.

Pengene skal findes hos udviklingspuljen på skole- og dagtilbudsområdet. For én ansat var overslaget fra administrationen, at det ville koste 450.000 kroner årligt.

- Vi synes, at det er en rigtig god idé at få styrket børns motorik. Nu skal vi se, om der er nok penge i puljen til at dække, siger Gitte Johansen (V), formand for børne- og familieudvalget.

Derudover vil udvalget også arbejde videre med at få motorikpædagoger i dagtilbuddene. Her skal pengene findes via fonde og lignende.