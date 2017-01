Ny tøjbutik åbner

39-årige Ditte Høyer har gennem det sidste halvandet års tid arbejdet i Gørlev-butikken Helle H, som hendes mor var indehaver af, og da Helle Høyer for nogle måneder siden traf beslutningen om at afvikle sin forretning, gik Ditte Høyer i tænkeboks. Oprindeligt er hun uddannet pædagog, men havde lyst til et skifte, og valget faldt på tøjbranchen.

- Det blev hurtigt klart for mig, at jeg gerne ville prøve kræfter med min egen butik. Konceptet er, at fokus er flyttet til de 25-årige og opefter, plus det skal være tøj til kvinder med former, siger Ditte Høyer.