Ny sten fejrer De 100 Huses 100 år

- Det er et stort og festligt øjeblik for folk her på Lyngen. De 100 Huse repræsenterer en vigtig del af Kalundborgs historie, og det er en historie om mennesker, der i fattigdom har kæmpet for at overleve. Vi skal have respekt for de mennesker, som har skabt det her område, og denne sten er med til at huske historien for eftertiden, lød det fra beboerformand Hermann Hansen.