Ny station til 5500 arbejdspladser

Kalundborg - 26. juni 2017 kl. 11:48 Af Bjarne Robdrup

Der er fremdrift i og store planer for Kalundborgs erhvervsudvikling i disse år i et næsten uhørt omfang, som også omfatter ny ingeniøruddannelse og etablering af et forskningsmiljø indenfor uddannelse og udvikling af avanceret biotekproduktion.

Det fremgik af et særdeles velbesøgt erhvervsmøde på erhvervsrådet kontor i formiddags, iscenesat af Kalundborg Kommune.

Her blev orienteret bredt om en ny helhedsplan for det næsten 900.000 kvadratmeter store erhvervsområde Stejlhøj på den korte bane. Men også langsigtet i forhold til forventningerne om en motorvej helt ind til Kalundborg.

Om ganske kort tid påbegyndes etablering af den station Øst, som kommunen, BaneDanmark og Novo er fælles som, og som kommer til at betjene op mod 5500 arbejdspladser. Stationen har der været en del politisk omtale af, fordi pengene, som et folketingsflertal bevilgede for flere år siden, endnu ikke er frigivet.

Det, forventer borgmester Martin Damm (V), dog ikke er noget problem. Heller ikke selvom stationsbyggeriet bliver nogle millioner kroner dyrere end først antaget, fordi kommunen blot har imødekommet de krav, BaneDanmark selv har stillet.

Den nye station forventes klar til brug i anden halvdel af 2018. »Men gerne tidligere, hvis det kan lade sig gøre«, som direktør for teknik og udvikling i Kalundborg Kommune, Michel van der Linden, udtrykte det.

Der er pres på kommunen for at tilvejebringe attraktive erhvervsgrunde, og her spiller Stejlhøj en stor rolle.

- Vi skal skabe en rammeplan for et erhvervsmiljø med attraktive grunde, der imødekommer de krav, som erhvervslivet stiller. Det handler blandt andet om infrastruktur, bedre fysiske miljøer, grøn branding, bedre indgang til Kalundborg by og mulighed for opkobling på symbiose og Tissøvand, fastslog borgmesteren og teknik-direktøren.

Helhedsplanen skal tage højde for, at Stejlhøj i dag betjenes af mange forskellige mindre lokalplaner, der skal koordineres til fremtiden således, at såvel nye erhvervsgrundejere som de bestående virksomheder tilgodeses indenfor regler og love, der er gældende i dag.

Michel van der Linden og Martin Damm redegjorde for etablering af nye stier, veje og broer, der skal koble helhedsplanen sammen med ny station og den motorvej ind til bydelen (Stejlhøj), der forhåbentlig er på vej.

Kredsen af erhvervsfolk stillede mange spørgsmål til planprocessen på mødet, og der blev lagt ideer på bordet, kommunen gerne tager med hjem til behandling i den videre skabelsesproces. Men det er nu, i de nærmeste år, planerne omsættes i handling.