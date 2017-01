Se billedserie Slagter Brian Bache i aktion i den gamle slagterafdeling i Kvickly i Kalundborg. Foto: Peter Andersen

Ny slagterafdeling på vej i dagligvarebutik

Kalundborg - 17. januar 2017 kl. 11:32 Af Ulrik Reimann

I Kvickly i Kalundborg har man netop taget fat på et ni millioner kroners projekt med ombygning af slagterafdelingen, som bliver åben og med fri udsigt til produktionen. Selve byggepladsen er afskærmet med træplader, og varehuschef Kirsti Thygesen overvejer at sætte glasplader op, så kunderne kan følge med i ombygningen over de kommende cirka fem uger.

Både varehuschefen og Kalundborg Brugsforenings administrerende direktør Keld Haapanen som overordnet strateg har en god fornemmelse for, hvad det er, som kunderne efterspørger og synes er vigtigst. Mellem 700 og 800 kunder deltager halvårligt i de lokale analyser, og en åben slagterafdeling var topscoreren i den seneste kundeanalyse, fortæller de.

- Vi har lært, at vi ikke får point fra kunderne for de helt store ombygningsprojekter. Man må ikke genere kunderne, og derfor er udvikling med mange små justeringer bedre. Lige nu bliver slagterafdelingen hævet markant, og samtidig kører der mindre udviklingsprojekter andre steder, som ikke giver byggerod og derfor ikke generer kunderne, nævner Keld Haapanen.

Et eksempel er Bistroen i Kvickly, hvor man har gjort menukortet enklere og har indført et mere nordisk præg og øget brugen af egne, friske råvarer. Burgeren er nu lavet med frisk bolle fra Kvickly-bageren, og bøffen kommer fra slagteren, mens rødløg og agurker er »hjemmesyltet«. Dén ændring har Bistroen høstet stor ros for, ligesom for dagens ret, der nu laves helt fra bunden.

I Bistroen prøvede man vegetarretter, som gav en klar kundereaktion: - Det var et rent »no go«, nævner den administrerende direktør, der ligesom sin varehuschef foretrækker et udviklingstempo, som kunderne kan følge med i.

- Mange madtendenser begynder i København, og så spreder ringene sig herud. Her skal vi afpasse tempoet, så det matcher med behov og ønsker på vores egn, siger Keld Haapanen.

Convenience-food som take away, brunch og salater er i enorm salgsvækst, og det er et område, som Kvickly satser på.

- Nemme løsninger, der samtidig er ordentlig og sund mad, er der stor efterspørgsel på, fortæller Kirsti Thygesen.