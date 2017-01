Se billedserie De to dynamoer bag restauranten er Rasmus Pors og Jan ­Christian Jensen.

Send til din ven. X Artiklen: Ny restaurant i strandkanten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny restaurant i strandkanten

Kalundborg - 29. januar 2017 kl. 09:40 Af Jørn Nymand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Sådan lyder mantraet fra ejendomsmæglerne, og netop beliggenhed er et af nøgleordene for det, der nu for alvor er på vej - Restaurant Strandhotel Røsnæs.

Her har to erfarne kræfter, Rasmus Pors, 39, og Jan Christian Jensen, 38, med rødder på hhv. Bornholm og i Nordjylland, fundet sammen, efter de hver for sig har haft og har en række succesrige restaurant-, catering-projekter i København.

Nu gælder det forpagtningen og driften af den unikke bygning på adressen Klintedalsvej 60 på Røsnæs, hvor håndværkerne arbejder på højtryk for at kabe et unikt spisested, hvor man kan sidde ved bordene og nyde de veltillavede, lokalt dyrkede råvarer med en fantastisk udsigt over Kalundborg Fjord.

Derfor er de på jagt efter alle mulige lokale avlere, som kan bidrage med alt fra honning til frugt og grønt og kød og drikkevarer og meget andet.

- Vi tager gerne imod henvendelser, siger de samstemmende.

For at være helt sikker på en lokal forsyning, har de forpagtet et landbrug på 20 tønder land ved siden af restauranten. Her skal der dyrkes grøntsager, ligesom det er planen, at der skal være dyr på gården - også dyr, som børnene kan gå over og klappe.

Omkring 100 spisende gæster bliver der plads til i restauranten og lige så mange kan læne sig tilbage og nyde udsigt og mad fra udestuen.

På første og anden sal er man i gang med at indrette konference- og festlokaler.

Mandag den 6. februar bliver de første måltider serveret. Men det er udelukkende hotelgæsterne, som får lov til at nyde maden i restauranten med den fortrinlige udsigt. Hotellet, som åbnede i september sidste år, har plads til 135 gæster i de 63 værelser.

Makkerparret bag restauranten forventer, at det bliver omkring den 1. april, gæster udefra kommer til at opleve herlighederne.

Læs mere i avisen: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_validate_or_buy/